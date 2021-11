Els ajuntaments solen ser l’ase dels cops de l’administració. Per la seva proximitat amb el ciutadà, sovint assumeixen responsabilitats que no els pertoquen. Ho hem vist davant desastres naturals, durant la pandèmia, o en casos d’emergència social. Tot i que molts consistoris havien generat superàvit els últims anys, va costar deu i ajuda que el govern espanyoll flexibilitzés la regla de despesa davant la dura crisi de la Covid. Ara, han rebut un nou cop. Una sentència del Constitucional dona una estocada definitiva a l’impost de les plusvàlues, una de les principals fonts d’ingressos dels ajuntaments.

Era un gravamen injust, que en molts casos castiga els ciutadans que venen les seves propietats, encara que aquestes no hagin incrementat el seu valor de manera efectiva. De moment, a les comarques gironines les arques dels ajuntaments deixaran d’ingressar l’any vinent uns 40 milions d’euros. I com que els ciutadans no som rucs del tot, ja sabem que aquesta quantitat l’acabarem pagant entre tots. En època d’aprovació de pressupostos i ordenances fiscals, comencem a veure increments que sobrepassen l’evolució del cost de la vida. I si d’aquí uns mesos el govern no aprova alguna mesura compensatòria, ja es poden preparar per veure pujades de taxes i impostos municipals o un retrocés en els serveis.