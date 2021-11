Som una societat frustrada? En bona part sí! Així ens ho evidencien prestigiosos psicòlegs, sociòlegs i pedagogs a la revista Valors del proppassat mes d’octubre.

Expectatives incomplertes, evoquen a la frustració. La mateixa revista assenyala com a possibles: la joventut, sense feina, sense possibilitat d’independitzar-se, sense futur. L’evolució infructuosa de l’anomenat procés d’independència de Catalunya. La pandèmia, amb les seves conseqüències, morts, infermetats, crisi econòmica que ha comportat el tancament de molts negocis.

A tot això, s’ha d’afegir la insatisfacció permanent que comporta viure en una societat dominada pel consumisme. Amb consum mai satisfet que desemboca a una frustració crònica.

Davant una dificultat d’aquesta envergadura, hom por reaccionar amb ira i violència, amb preocupació, passivitat i resignació, però també amb proactivitat. Com me’n puc sortir? Què puc fer?

La violència deriva a aldarulls amb destrosses dels béns urbans. La passivitat pot ser el germen de depressions, fins i tot de suïcidis que han augmentat escandalosament.

El camí és la proactivitat, «No conec cap fet més encoratjador que la inqüestionable capacitat de l’home per dignificar la seva vida mitjançant l’esforç conscient», ens diu Henri David Thoreau, autor de la Desobediència civil i pioner de la «resistència no-violenta».

Ser proactiu és moure’s en dos cercles. El de la preocupació i el de la influència. Com més gran és el de la influència, més petites són les nostres preocupacions. Fem gran el cercle d’influència quan fem tot allò que està al nostre abast i influïm en allò que no depèn de nosaltres, però que per un mitjà o altre hi podem arribar.

Sempre podem conrear una ment sana en un cos sa. El cos sa, mitjançant una dieta equilibrada i esport mesurat. Ment sana, mitjançant la lectura, la meditació la curiositat pel saber.

Tanmateix ens ajuda l’estímul dels sentits que proporcionen la música, la literatura, la poesia, el teatre, la pintura , l’escultura , que ens condueixen al «bon viure».

Dins d’aquest bon viure la gastronomia a l’entorn d’una taula envoltada de familiars i/o amics, esdevé una peça fonamental.

«Participo de la idea que l’acte de menjar és un fet cultural tan important com la contemplació d’un quadre excels o com l’audició d’un quartet de Beethoven. Sempre he pensat que és una falla «cultural» no haver col·locat les delícies del paladar al mateix nivell que les delícies dels ulls o de l’oïda.» (Joan Fuster (Sueca, 1922-1992).

L’empordanès Josep Pla (Palafrugell 1897-Llofriu 1981) escriptor il·lustrat, descriu els efectes d’una bona taula compartida: «La convivialitat, la conversa, la civilització, l’amistat: tot allò que anomenem comensalitat.»

Finalment, em plau citar la frase de l’escriptor urgellenc Lluís Racionero (1940-2020) extreta del seu llibre «El arte de vivir a través de los cinco sentidos»: «És imprescindible seguir la veu interior, però imposant-li el refinament de la sensatesa, i allò sensat –com el seu nom indica– és el que ve dels sentits i aquesta és la seva mesura: ni gelar-se, ni cremar-se».