Acasa, a finals dels vuitanta, quan per primera vegada hi va entrar un vídeo, la primera pel·lícula que vam llogar va ser Jungla de cristal, i va ser tot un esdeveniment. Gairebé tant com ho havia sigut un any i mig abans haver-la anat a veure amb el pare a l’Albèniz, l’antic, vibrant tots dos amb les frenètiques aventures de John McClane un dissabte a la sessió de les quatre. Avui aquella màgia s’ha esvaït, perquè els cinemes i les plataformes s’han convertit en contenidors on abocar-hi setmanalment quilos i quilos de producció de consum ràpid que al cap de quinze dies es donen per amortitzats.

Ara a casa ja no hi ha vídeo. L’hem substituït per Movistar, Netflix i Disney+, i en fem prou i de sobres. No dono l’abast. Tinc pendent La fortuna d’Amenábar, la cinquena temporada de Billions, ahir van estrenar Otra ronda, que se’m va escapar al cinema, i en un parell de setmanes arriba la segona temporada de Vida perfecta. I això sense gratar gaire, a Movistar. A Netflix el dia 22 ja hi faran Las leyes de la frontera, encara no dos mesos després d’estrenar-se a les sales, i ja fan la tercera temporada de You, perquè d’El juego del calamar en passo, no m’ha motivat. No he assimilat això i ja ens bombardegen amb més novetats. Quin estrès. I encara he d’anar a veure El buen patrón al cine!