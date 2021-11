M’agrada molt mirar Castellers! Són torres humanes plenes de força mental i valentia física i solidaritat envers l’equip. Crec que són comparables a una família o a un equip de feina.

L’objectiu dels castellers és carregar i descarregar un castell com a plaer i amb un sentiment molt arrelat; si pel camí hi ha algun error, cal tornar-ho a intentar plegats, corregint-se i aprenent-ne més.

La família també és com un castell que uneix persones i es va eixamplant. Hi ha una pinya principal que suporta el pes dels que van pujant; pel camí es perden persones. Es cometen errors que es poden perdonar i quan això no passa es pot trencar el castell familiar.

En un lloc de treball l’objectiu és una mica diferent, o no! Tothom ha de fer pinya per assolir el màxim rendiment possible. Totes les persones han de ser igual d’importants i cadascú ha de sumar. Si es vol que un equip de treball funcioni cal educació, respecte, companyonia, bona fe i honestedat, des de la pinya fins l’última persona que hagi arribat.

Quan això falla, es desestructura l’equip fent el camí feixuc i pesat, no deixant que el «castell» pugui ser carregat com cal. Tots els valors són importants: experiència, qualitats, formació, aptituds, i tothom té dret a ser ensenyat. I es poden cometre errors, només faltaria!