És una pregunta que, cada vegada més, ens fem, en relació, a la política, al canvi climàtic i a la societat, en general. Què està passant?

En la política, tant la de l’estat central com la pròpia de l’au­tonomia, i entre l’una i l’altra, no hi ha manera que s’arribi a un acord, sinó total, alme­nys de la majoria; només cal veure ara les dificultats que hi ha, entre altres, per a l’aprovació dels respectius pressupostos.

Pel que fa al temps, tenim una espasa de Dàmocles, que amenaça a tot el món, en general; la natura ens està començant a passar factura, amb l’escalfament global, que posa en perill la seva pervivència. Ara mateix fa ben poc, a Roma, la reunió dels G-20, i aquests dies a Glasgow els líders mundials, amb l’excepció d’alguns dels països més grans , s’han reunit a la recerca de solucions, no és la primera vegada i, fins ara, poca cosa s’ha fet. Veurem?

I finalment la societat, cada dia se’ns torna més insegura, assassinats, drogues, robatoris, violacions, com la tan brutal d’Igualada i violència de tota mena, de gent sense escrúpols. Tot plegat fa que augmenti la manca de seguretat, tant als carrers, com a dins de casa.

Capítol a part mereixeria la pobresa i tots els seus efectes.

Per tot plegat, demanem als nostres governants i al sistema judicial, que no deixin d’esmerçar tota mena d’esforços, per posar-hi solucions.