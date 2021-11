Com ha vingut sent habitual aquests darrers anys (llevat pandèmia), a començaments d’octubre, ens hem aplegat en el Centre Cultural la Mercè una quarantena de persones simpatitzants del projecte que proposa l’Agenda Llatinoamericana mundial, per tal d’assistir a la presentació de l’anuari de 2022. Enguany s’ha presentat la XXXI edició que porta per lema: Organització Popular, esperança i acció transformadora. Des que Pere Casaldàliga i J. M. Vigil, iniciadors del projecte, varen deixar pas al nou equip que l’elabora, la responsabilitat editorial del projecte de l’Agenda Llatinoamericana recau en equips de treball formats a Centreamèrica i Catalunya.

En aquesta edició de 2022 que s’ha presentat, l’agenda continua estimulant els moviments socials i populars que són els eixos centrals del discurs, així com la insistència de la importància que té l’educació i la necessitat de mantenir un esperit crític de forma permanent. També es posa un especial èmfasi en la necessitat de crear xarxa i estar organitzat en grups de treball que abastin, tant l’àmbit local com global.

L’anuari presentat aplega prop de 75 articles escrits per especialistes que tracten molts temes, que van des de la solidaritat fins la cooperació, en una perspectiva de transformació contínua.

Tots els autors publicats tenen un enorme interès però dins d’ells, ens ha agradat especialment la col·laboració que fa el teòleg brasiler Leonardo Boff, en el seu escrit intitulat La mare terra està en perill, la salvació ve dels de baix.

Un altre autor que no falla mai a la cita és el jesuïta Juan José Tamayo que en la present edició contraposa els moviments neofeixistes als moviments d’alliberament, tot fent unes interessants reflexions.

Carlos Alberto Libaino Christo, més conegut com a Frei Bretto, és un dominic teòleg de l’alliberament que fa una aportació interessant, en un article molt punyent que porta per títol Accepteu ser manipulats: odieu la política!

De les col·laboracions fetes des de Catalunya ens ha agradat especialment la que fa Josep Manel Busqueta, pastisser, economista i ex diputat de la CUP, que defensa sense embuts que no hi ha alternativa a l’alternativa.

Un altre article que no ens hauríem de perdre és el que signa Arcadi Oliveres en un dels seus darrers escrits (Paraules d’acció).

Des de Girona, Sebas Parra signa una aportació antològica que té llarg encapçalament (Educació contra la cultura utilitarista i l’analfabetisme polític). Altres escrits elaborats a les nostres comarques són els signats per Carme Vinyoles, Pau Lanao, Josep Maria Terricabres i Salvador Martí, que és el coordinador de l’agenda aquí. Aquest professor de ciència política de l’UDG afirma en el seu escrit, que els moviments socials que han aparegut per a defensar el seu entorn i la seva forma de vida són essencials per a la conservació del planeta i, de retruc, de tots nosaltres.

I com és habitual, nosaltres també hem posat el nostre gra de sorra afegint-nos a l’acte amb l’activista i pedagog Llorenç Carreras, primer batlle democràtic de Bescanó.

En aquesta ocasió hem reproduït en una tela el mural que enguany és la portada de l’agenda, una obra magnífica creada per l’artista peruà Jaime Colan.

La col·laboració del col·lectiu Plis/Plas, s’ha arrodonit amb l’elaboració de tot un seguit de cartells de solidaritat i contra el bloqueig que l’imperialisme yanqui fa a Cuba.

Després dins un grup de debat format pel col·lectiu Plis Plas, el filantrop Julià Linares i l’amic Jordi Creixans, hem comentat l’article de Leonardo Boff i podem dir que com ell, nosaltres també coincidim amb el que defensa el Papa Jorge Mario Bergoglio en la famosa encíclica Fratelli Tutti quan diu: «Estem tots en el mateix vaixell i hem de tenir ben clar que o ens salvem tots o no sobreviurà ningú, és per això que cal una aliança global per a cuidar la terra».

Els diferents articulistes ens parlen de les diferents amenaces que té el planeta i en particular del principi d’autodestrucció o risc d’una guerra nuclear. Arribats a aquest punt és quan trobem a faltar els enyorats comitès per la Pau i el Desarmament que tan bona feina varen fer als anys vuitanta. Alguns dels seus integrants formen part ara del nucli impulsor de l’agenda llatinoamericana en la seva versió gironina.

Una altra gran amenaça de la que ens alerta l’agenda és l’escalfament global. El biòleg E. Wilson ens diu que la voracitat dels processos industrials s’emporta cada any a la vora de 100.000 especies d’éssers vius. Altres problemes greus que poden arribar a ser letals són l’acidificació dels oceans, la falta d’aigua potable, l’erosió de la biodiversitat... la sobreexplotació dels recursos naturals és una altra espasa de Damocles que tenim al damunt. Per tal de superar tots aquests grans problemes que tenim plantejats, Leonardo Boff ens diu que cal una nova fraternitat sense fronteres, l’amor social, la solidaritat i la preservació de tot el que és viu.

Aquesta biocivilització cal que estigui fonamentada en renovats valors humanistes, cristians i socialistes que ens facin entendre una cultura interrelacionada en tots els espais i països que compartim la terra que, no ho oblidem, és la casa comuna de tots els éssers vius.

La pandèmia del Covid-19 en ha fet adonar que la urgència d’aquesta solidaritat internacional és quelcom que es fa imprescindible.