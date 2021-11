Ens ha deixat el pintor Josep Niebla. Recordo la seva fundació a Casavells, al Baix Empordà, on es podia veure la pintura que ell feia al costat de la d’altres artistes. Era un lloc de reunió d’artistes i a­mants de l’art. Aquella casa de pe­dra s’omplia a les inauguracions i sempre hi havia gent. Amb el temps he reconegut totes les pintures de Josep Niebla que he anat trobant a museus o col·leccions privades. En moltes cases hi són perquè hi van ser amics. Sabia pintar i sabia relacionar-se dins del món de l’art i de l’amistat.