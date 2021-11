Segle XXI, no sé si tothom en té el mateix concepte, si fem referència al progrés, a la ciència i a la cultura en termes generals; jo que ja tinc 85 anys , sí puc dir que des dels meus primers records d’infantesa a dia d’avui, sí que tot ha canviat, però moltes coses per anar pitjor; soc conscient de que per molta gent no estaré encertat en el meu comentari, però tampoc tots som igual, ni tenim els mateixos recursos, ni la justícia és igual per a tothom. Tots sabem que sempre hi ha hagut pobres i rics, i que sempre n’hi haurà; sabem que mai plou a gust i conveniència de tothom, i sempre serà així; com també sabem que mentre hi hagi burros els savis aniran a cavall.

Però el que a mi, i segurament que molta més gent, no m’entra al cap és que el sentit comú no s’adapti a les necessitats de molta gent, per culpa de l’especulació dels que tenen el poder amb el recolzament del capitalisme, que només vetlla per acumular grans fortunes i grans beneficis, sense tenir en compte que al món encara hi ha molta gent que passa gana i fred; aquest món en que el poder balla al so d’una musica determinada, que no vol escoltar els gemecs d’una part molt gran de la societat, és el responsable de que el futur de les properes generacions pugui ser pitjor que el que jo he viscut, perquè el treball s’haurà de repartir; mai més hi haurà treball per a tothom; donaria per bona una taxa d’atur del 15% en els futurs i propers millors anys.

Fa molts anys que es reclama nous sistemes de producció d’energia, i ningú dels que han tingut l’oportunitat de posar fil a l’agulla ha mogut un dit, fins ara que ja tot està cremat, i ens costarà un ull de la cara a tots. El problema de l’aigua cada dia és més greu i cada dia és més complicat; a ningú dels que correspon, se l’hi acut plantejar l’aprofitament de les aigües plujanes, i la construcció de rescloses als rius i rieres per retenir els cabals i la recuperació de les deus o aqüífers. Jo pregunto: perquè mai ningú ha proposat l’ obligatorietat de construir amb el sistema d’escalfor comunitari incorporat, amb l’aprofitament de les aigües de la pluja?; quants m3 d’aigua dels teulats es podrien aprofitar sense passar pel comptador, per escalfor i neteja d’escoles, hospitals, ajuntaments, seus policials i blocs d’habitatges comunitaris... Ara que els petits locals comercials ja no tenen sortida al mercat immobiliari, s’ha d’anar pensant en les plantes baixes per aparcaments i el soterrani per dipòsits d’aigua plujana.