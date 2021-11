L’esclat de la Covid-19 va disparar el consum de vídeo concebut, generat, difós i compartit des de les xarxes socials, amb YouTube, Instagram i TikTok al capdavant de la classificació. El primer d’aquests canals, propietat de Google, és el més freqüentat del món. Les dades demostren que els mesos de confinament van servir per refermar-lo davant de la competència de Facebook. Les taxes de participació evidencien que les estadístiques de YouTube són millors que les de qualsevol altre lloc de vídeos. Els experts recorden que aquests materials, juntament amb els jocs i les activitats a la llar, es van convertir en les principals fórmules d’entreteniment dels ciutadans que van haver de romandre a casa per frenar la pandèmia. Des de la companyia especialitzada Oberlo, subratllen que ja no hi ha organització o professional del comerç electrònic que pugui ignorar el màrqueting basat en vídeos. En la seva opinió, les històries d’Instagram han complert a la perfecció aquesta comesa, una valoració que confirmen els tècnics de firmes establertes com Ipsos i McKinsey. Segons les previsions dels estudis de mercat, TikTok és una les plataformes amb més futur, sobretot, si conserva la seva imatge fresca i espontània, cosa que transmet credibilitat i autenticitat. Fins i tot Reddit, la pàgina de marcadors socials i agregador de notícies en què els usuaris poden afegir vídeos, fotografies, textos o enllaços, està progressant.