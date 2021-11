Ara fa uns dies que un conductor, borratxo i que va fugir del lloc dels fets, va matar una ciclista a la carretera d’accés als Àngels. Per desesperació de molts, el jutge va deixar-lo en llibertat amb càrrecs l’endemà mateix.

El febrer passat, l’Ajuntament de Girona va obrir la porta a debatre una restricció horària al trànsit motoritzat a la carretera dels Àngels (determinats dies a hores concretes). La moció de Ciutadans va tirar endavant amb el suport de l’equip de govern (JxCat i ERC) i l’abstenció de Guanyem i el PSC. És cert que hi ha molts dubtes sobre com es podria aplicar perquè a peu de carretera hi ha diversos negocis i algunes masies. I que la carretera és titularitat de la Diputació. Però també és cert que molts dies només hi passen camions guiats malament pel GPS i cotxes per anar a buscar bolets, abocar restes de plantacions de marihuana als marges o per esquivar ves a saber què.

Els Àngels són i seran, agradi o no, un pol d’atracció ciclista. Hi passen centenars d’aficionats a la bicicleta al llarg de l’any. Pràcticament la meitat dels ciclistes professionals de tot el món hi han passat almenys una vegada.

Potser caldria parlar entre tots els implicats. Obrir el debat de debò, però no només parlant d’aquesta carretera ni de restriccions horàries. Calen moltes més mesures per protegir el més dèbil.