M’agradaria haver fet un article dels tants que he arribat a fer per fires, plens de records d’infantesa, d’olors, de tradicions, d’una gran nostàlgia sense deixar-me res. L’any passat ja ho vaig trencar: «Fires sense Fires», teníem plena pandèmia, massa gent patint.

Hem acabat les Fires del 2021 i no m’he vist capaç de plasmar el que sento quan és dels mesos més importants per a mi: es varen casar els nostres pares el 3 d’Octubre, i el 9 obrien el Colmado P. Mora. Nosaltres, per salut, vàrem tancar el mateix dia, el 9 d’octubre. Llavors he viscut les Fires de petita, les de la il·lusió, les de la Gran via amb el gran teatre de Dido l’estimat guinyol i molt més.

He viscut les de l’adolescència, mirant la gent com sortia de missa mudats, la desfilada dels soldats, la Corporació Municipal i autoritats a l’Ofici de Sant Narcís, veient com als veïns els arribaven els familiars a dinar, els convidats portaven les postres i veure com la gent anava a la fleca, on molts, en no tenir forn, portaven els canelons a coure o el rostit; ara aquest fet sembla impossible però aquestes fires també les vaig viure i jo rere el taulell sense sortir, veient tothom mudat, gent de la meva edat que estaven de festa major i jo, com que a casa treballaven i l’edat de anar als cavallets m’havia passat... Vaig conèixer el Tren de la Bruixa que estava posat davant d’Hisenda, a la Gran Via Jaume I, però no vaig conèixer ni el Látigo ni la Noria grossa, ni vaig tenir colla d’amics de joventut.

Després varen arribar les de la Devesa. Girona quedava buida. La mare havia decidit posar una parada per vendre suïssos, xocolata desfeta i bunyols, fins i tot havíem parlat amb Coca Cola, ja que quedàvem deserts, arribar les Fires i quedar sense feina era un fet; allà trobaven de tot i per un dia la gent menjava i bevia, quedaven esgotats per l’extensió i no entraven a Girona.

Al començar a haver-hi associacions, el carrer de les Ballesteries varen organitzar la I Trobada d’Artesans, Brocanters i Antiquaris del carrer Ballesteries i Pujada de Sant Fèlix el dia de Tots Sants. Això a partir del 1986, i amb tanta participació que per manca d’espai ens varen allargar les puntaires fins a casa. Després vindrien la cantada d’havaneres a les escales de la Catedral, la Fira de dibuix a la Plaça del Vi, la de la alimentació i minerals... Va ser un esclat a tot el Barri Vell, que es va convertir en el dia que més treballàvem. Les Fires havien entrat de ple al Barri Vell.

Les Fires amb l’alcalde Nadal s’havien endinsat en un barri vell que esclatava per tots cantons. El 1993 els gegants sortien del Cul de la Lleona i teníem l’honor de ballar pels carrers llargs i estrets i tenien entrada triomfal a la Plaça del Vi. Tot plegat, un molt petit recordatori de les fires des de la infantesa, l’adolescència i quasi a les de la jubilació.

Les d’enguany, com he dit abans, no m’he vist amb ànims de plasmar-les. Tothom s’ha de divertir i treballar, i penso en l’hostaleria, conec el tema,venim d’una pandèmia la gent té ganes de fer bullir l’olla. Els firaires, temps sense parar, una feina tan ingrata, la gent no es fa el càrrec, munta i desmunta, si plou, si fa bo, no tenir casa fixa.

Respecto a l’organització, que ho deuen tenir molt clar, però tot apuntava a disbauxa i em fa tristesa. Tenim una Girona que plora per tots cantons, és el que es veu a les xarxes i la gent denuncia, jo no ho he vist. La primera pàgina del diari del dissabte 30, amb gran titular, posava: «Salut renya als gironins per no posar-se la mascareta a barraques». Tenia por que per divertiment excessiu haguéssim tingut una allau de patiment.

Us desitjo que hàgiu tingut unes bones Fires i Festes de Sant Narcís 2021, amb molta pau, harmonia i salut.

* (Filla dels fundadors de la desapareguda Granja Mora de Girona)