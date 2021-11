La naturalesa no li agrada inventar. Cada nova espècie que apareix sobre la capa de la terra és una amalgama de les espècies que l’han precedit. Nosaltres, la cirereta de la creació, seríem deutors de tots els animals que de menuts contemplàvem en un zoològic i amb els que amb cara de fàstic procuràvem no trepitjar com ara els llimacs. Perquè sinó un dels llegats que més ens honorem és l’esperit de formigueta! A menys que professem el minimalisme i ens agradi viure en una casa nua de tot artifici, per la resta no hi ha activitat que ens congratuli més que guardar en el nostre niu tota mena d’artefactes i andròmines que els hi hem adjudicat el nostre copyright. Estàtues i figures que representen divinitats o aneu a saber què, records de viatges exòtics. Estanteries plenes de llibres, alguns d’ells llegits i alguns més mig començats. Paperassa i documents quasi sempre relacionats amb entitats bancàries o amb temes d’assegurances. Caixes plenes de fotografies de l’era predigital. Mobles més ornamentals que pràctics i d’un gust qüestionable. Llibres de text de quan anàvem a l’institut. Col·leccions de DVDs i CDs que mai mirarem perquè ens fa mandra comprar el reproductor. Armaris plens de roba que fa anys que no ens posem i que no volem donar perquè cada peça guarda un tros de la nostra història.

Amunteguem com les formigues, però no tenim el mateix ull per a la previsió. Mentre elles fan niu per passar un hivern dur, nosaltres no sabem perquè atresorem part de la nostra vida. Una vida que no tornarem a viure. Potser perquè sense els objectes que ens han fet costat durant molts anys ens sentiríem orfes de memòria.

El dia que faltem, amb el nostre cos encara calent, als hereus els faltarà temps per agafar tot, absolutament tot, del que guardàvem com si fossin peces de museu, posar-ho en bosses d’escombraries o a pes i deixar-ho en el primer contenidor que trobin. No hi ha activitat que uns fills s’entreguin amb més delit que llençar vestits quicos, quadres de pintors desconeguts, decoració cursi, discos de vinil, marededéus, cristscrucificats, diplomes, títols honorífics... En cas que siguin més primmirats o considerin que segons quins objectes pel seu valor sentimental no tenen perquè desaparèixer en el camió de les escombraries, s’arribaran als encants. És en els encants on es troba la història sentimental d’una ciutat.

Unes cartes d’amor, qui sap si algunes delatores de relacions clandestines, fotografies íntimes, poemes iniciàtics, dietaris amb lletra minúscula, guardat a l’interior d’una capsa discreta perquè els fills o la parella continuïn pensant que era home o dona d’una sola peça, ara a l’abast de xafarders passavolants i col·leccionistes de rareses com ara fotos color sèpia o escrits epistolars.

Hauríem de tenir el valor de no guardar res, de llençar el que no posseeixi un valor pràctic immediat. Primer perquè estalviarem feina als que es queden, i segon perquè segons què es trobi podria provocar que les cendres, enmig d’un atac d’ira, vagin a parar al vàter. No poques vídues han trobat en un raconet unes pastilles que segons el prospecte posaven remei a la disfunció erèctil quan feia decennis que no tenien intimitat.

L’esperit formigueta quan es torna malaltís es coneix com a síndrome de Diògenes. Recordo fa anys que en un pis antic es trobà un cadàver momificat. Gràcies a que el senyor tenia per costum abans d’anar a dormir passar pel bar de sota a casa i emportar-se el diari, es pogué filar prim a l’hora de saber el dia del desenllaç. Columnes de diaris que havien reduït l’espai de les habitacions! Algú degué pensar quant avançada està la ciència forense!