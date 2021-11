No hi ha dret que els teòricament capaços de resoldre la solució climàtica mundial, siguin els que són!

Vull dir que no pot ser que si vols resoldre un problema, tu siguis el primer que demostris que no ets capaç de fer-ho per la teva manera d’actuar! La teva actitud personal és bàsica per convèncer que la resta dels humans ens ho creguem o no i fem el mateix. O sigui, mai podràs convèncer al teu fill que deixi de fumar si tu fumes. Tan senzill que sembla impossible que no ho vegin els responsables que han de ser exemples per tot el món.

I clar, l’únic que captes en aquests moments, és que estan organitzant un nou negoci. Fer pagar més el que contamina però els poders reals, estan als llocs adequats per evitar aquestes taxes. Mentrestant, anem pagant els de sempre.

Per tant, sento que tot plegat és una enganyifa que només la terra ja ens avisarà fins on pot aguantar!