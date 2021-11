Tots recordem la nostra adolescència: amistats intenses, enamoraments, emocions a flor de pell. Un esclat d’hormones que ho canvien tot i ens forgen com a persones; però també ens inunden les inseguretats, la por a la diferència i la voluntat d’integrar-nos en grup. La meva adolescència descrivia aquesta vivència tan habitual fins que amb 13 anys em varen detectar altes capacitats i tot es va tòrcer.

En principi no havia de ser un problema, però a partir de la detecció vaig començar a sentir-me ca­da cop més fora de lloc i incò­mo­da a classe. La situació es va enrarir tant que em varen aconsellar marxar des del mateix institut. Parafrasejant les paraules de la direcció: «perquè ja en tenim prou amb les aules d’acollida pels immigrants i classes de repàs per a repetidors». L’educació pública no podia respondre a les meves necessitats educatives i em van convidar a marxar a mig curs.

La cerca dels meus pares es va topar amb Les Alzines, una escola concertada i diferenciada que ho va canviar tot. Es van interessar per mi i em varen fer un pla individualitzat que em va permetre passar en només 6 mesos de 2n d’ESO a 1r de Batxillerat. Si no hagués sigut per l’equip de psicopedagogues del centre, tot el professorat i, per suposat, els meus pares, mai hauria sigut possible.

Si miro el present només puc agrair a Les Alzines tota l’ajuda que em van donar. Si no m’hagueren inculcat el valor de l’esforç i caritat, mai hauria arribat a ser qui sóc: mare i metgessa resident de 3r any d’Oncologia Mèdica. Si no hagués sigut per la seva confiança i ajuda, qui sap què se n’hau­ria fet de mi. Per això, sempre que s’obre el conflicte del concert educatiu a les escoles diferenciades, tinc un dubte: quantes nenes es quedarien sense l’educació que em va canviar la vida?

Benvolgut sr. Gonzàlez i Cambray, mai em vaig sentir discriminada a Les Alzines, mai em vaig sentir segregada ni em van augmentar els estereotips de gènere o legitimar el sexisme. L’únic lloc on em varen segregar i discriminar va ser al meu institut, però mai a Les Alzines.

Per això li faig un prec personal. No desprestigiï ni difami un mo­del educatiu perfectament legítim i vàlid degut a estereotips i prejudicis. L’escola diferenciada és inclusiva, integradora i plural, i per això es mereix el mateix finançament que qualsevol altra escola.

Espero de vostès l’altura de mires suficients perquè totes les nenes que ho necessitin puguin seguir anant a Les Alzines. Ens ha ajudat a moltes a ser qui som, i esperem que així sigui per molts anys més.