A quin estatus hem arribat per aconseguir perdurar la nostra essència de l’arrel de Catalunya.? Els que vàrem conèixer la imposició del castellanisme amb detriment de la nostra parla, ens sentim avergonyits del tràngol que se’ns imposa a l’actualitat i en ple segle XXI.

Es continua devaluant una cultura més que mil·lenària, on el desenvolupament lingüístic minva a passes gegants. Crec que la voluntat de la gen de la postguerra, tenim un sentiment molt arraïmat a la nostra cultura, en canvi les generacions actuals no valoren la riquesa de la nostra identitat com a país, el que porta a la recessió dels valors dels catalanoparlants a empobrir-se.

Tot està en contra dels principis fonamentals i puntuals de les nostres arrels: però els nous vinguts del mil·lenni, no tenen el coratge ni l’amor propi de la terra. A la que haurien de defensar en tots els àmbits socials, i no se’ls veu amb l’esperit lluitador del seu patrimoni, més aviat els devaluant sistemàticament pel mercadeig amb el castellanisme. Fora bo per la societat que estima la terra, ressorgir de les imposicions, exigint-se a si mateixos, la comunicació dels nostres valors més preuats, i exigir com a generació catalana l’enfortiment per no perdre la dignitat lingüística que ens pertany, almenys intentar curosament de no caure a l’oblit del català.