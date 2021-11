Tots tenim en el nostre imaginari, els tres Reis d’Orient fent l’adoració al nen Jesús, amb presents d’or, mirra i encens, tres símbols. L’or representa riquesa i poder, la mirra representa la condició humana i l’encens representa la condició de Déu, reconeixement de Rei, Déu i home en una persona.

Deixant de banda la religiositat, podem veure que, des de temps ancestrals, la humanitat ha conviscut amb simbologies que han ajudat a entendre moltes coses.

Si acotem el radi d’acció al nostre entorn més proper, hi trobem símbols de la nostra terra com la sardana, els castellers, el ruc cata­là, els gegants i capgrossos, el pa amb tomàquet, el fuet, etc... i és aquí on, des de fa uns anys, hi podem posar també la ratafia com a licor que recull les olors i gustos de la nostra terra, és el pal de paller de les nostres sobretaules de la Festa Major, del sopar de Nadal, de la revetlla de Sant Joan o d’una simple xerrada a la plaça del poble d’una tarda d’estiu. I també s’ha convertit en un fan­tàs­tic símbol de pau, diàleg i bones intencions quan la portem fo­ra de les nostres contrades, tal com va fer algunes vegades el pre­si­dent Torra quan va tenir la possibilitat d’exercir les seves funcions.

Donem doncs la benvinguda a la ratafia a la categoria de símbol.