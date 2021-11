Aquesta setmana el Govern ha presentat els pressuposts de 2022 que preveuen un increment excepcional de la despesa pública amb 38.139 M€, 5.618 milions més (17,3%) que en els del 2020. Una xifra històrica que cal posar més en valor quan entrem en el fons de la qüestió perquè 3 de cada 4 euros es destinaran a polítiques socials: educació, salut, drets socials, habitatge, ocupació i mobilitat.

Aquests són els primers pressupostos d’aquest Govern republicà, uns pressupostos que suposaran un gir a l’esquerra. Un cop de volant per passar de la reactivació de l’era postcovid a la transformació social, democràtica, verda i feminista del país. Un compromís que mantenim i del que no ens desviarem ni un mil·límetre.

La gratuïtat de P2, l’increment de la partida per a les polítiques d’habitatge o la creació d’una energètica pública són algunes de les propostes que ja s’han fet públiques, iniciatives renovadores en clau de país que ens apropen cap als objectius de transformació pels quals hem vingut a governar.

Aquesta Generalitat Republicana té clar que el país avança quan tots remem en la mateixa direcció. I ara és el moment de sumar, d’aportar, de construir i de convertir els pressupostos de la Generalitat en una eina útil al servei de la ciutadana. Un instrument que respongui a les demandes socials i que ens permeti estar al costat de la gent, tant si viu en un micropoble com en una gran ciutat. Una eina de cohesió territorial que generi benestar, aporti progrés econòmic i justícia social i que garanteixi un desenvolupament sostenible amb respecte i estima al nostre entorn.

La demarcació rebrà, només en concepte d’inversions, més de 97 milions d’euros. Dels quals, un de cada quatre, es destinaran a millorar l’atenció hospitalària i l’atenció primària. S’abordaran demandes històriques com la C-66, la N-141 (variant d’Anglès) o les ampliacions de l’escola el Gegant del Rec de Salt i de l’institut Josep Brugulat de Banyoles, entre moltes altres inversions.

Els pressupostos en clau gironina suposaran també la inversió de 16 milions d’euros en millores en infraestructures viàries. A més d’inversions en els parcs naturals per millorar-ne els accessos, inversions importantíssimes pel sanejament i l’abastament de l’aigua a través de l’ACA i inversions orientades al desenvolupament i progrés econòmic com els 2,5 milions previstos per al Logis Intermodal El Far d’Empordà-Vilamalla.

El país necessita aquests pressupostos per superar el sotrac que ha suposat la COVID19 i encarar el futur amb els recursos necessaris que ens permetin aquesta transformació republicana del país per la que hem vingut a governar. Aquest són els pressupostos de la il·lusió pel canvi i del compromís amb les persones. Són la garantia que ens permetrà recuperar aquella demarcació, motor econòmic en clau de país, que ara tant necessitem.