El Mahabharata, atribuït a Vyasa, és una de les dues poesies èpiques en sànscrit. L’altra és el Ramayana. A més de la narrativa èpica de la guerra de Kurukshetra, i els destins dels Kauraves i els Pandaves, el Mahabharata conté molt de material filosòfic i devocional. És el poema èpic més llarg. Multiplica per deu la Ilíada i l’Odissea juntes.

És una font d’inesgotable ètica i cultura de l’Índia, amb principis universals sobre el quals s’assenten tots els fets, i pels valors humans que brillen en tots els seus episodis. Es destaca en tot el Mahabharata el principi del Dharma (déu de la virtut), obligació, deure, que en sí inclou la llei de causa i efecte que regeix la vida del home, es a dir, el Karma, en sànscrit.

És una narració heròica i, també, historia humana. La lliçó universal que ens ofereix aquest poema èpic és que, la guerra sempre és perjudicial. Victòria o derrota tenen el mateix valor per al que mor. La derrota no és molt millor que la mort , i el victoriós pateix sempre irreparables pèrdues.

Reproduïm uns fragments on, a més, es veu la interacció amb els déus:

«El cor embotit d’odi no coneix satisfacció. L’odi és un foc cruel que treu el combustible del que l’alimenta, i creix».

«Col·locats en ordre de batalla, amb elefants, carros i cavalls, es diria que aquests dos exercits són dos boscos en floració. Un i altre semJosep Baella Isantabla com si anessin a conquerir el cel, cap a l’oest els kauraves, cap a l’est els pandaves».

«Solament hi havia un camí per desfer-se de Ghatotkca: llançar-li el dard mortal, el Sakti (arma divina), que del mateix Indra (déu de déus), rebé Karna, i que aquest gelosament guardava per aniquilar Arjuna».