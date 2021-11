Per analitzar la complexitat en la que es troba un entrenador o qualsevol persona que lidera un grup humà, cal partir de la visió que tenen del món els integrants d’aquest grup. De la seva manera de veure el món. En un equip professional, amateur o de base, cada esportista té en el seu cap un mapa, una representació, una idea del que té lloc en el terreny de joc, en els entrenaments, en el vestidor… En definitiva: una representació de la realitat. Fruit de les interpretacions del passat d’allò que li ha anat bé o malament o del que ha vist en els altres (i ha empatitzat), apareixen autoexplicacions (creences) que regulen en certa manera la conducta de cadascú… i fa que cadascú actuï d’acord a la seva manera d’interpretar el que passa (conscientment o inconscient). I a més, tot això pot variar amb el temps. El que va bé avui, potser demà canvia.

Dins de tot aquest batibull, l’Entrenador té la responsabilitat de fer funcionar l’equip, i aconseguir resultats esportius o aprenentatges dels jugadors. Tota aquesta diversitat es pot percebre com un problema de coses a eliminar o una oportunitat per compartir i ampliar la visió del món de cadascú.

Pel que davant d’aquest repte, l’enfocament que es doni a tota aquesta complexitat és clau. Mapa, realitat, creences, interpretacions, individualitat… són alguns ingredients a tenir en compte per aconseguir que un grup es transformi en un equip. Uns ingredients que cal cuinar i lligar per tenir una base mínima en comú, per començar a treballar objectius conjunts, respectant la individualitat, afavorint les creences que potencien el rendiment de l’equip sense caure en el parany de donar per suposat que els jugadors d’un equip tenen la mateixa mentalitat que vol l’Entrenador, el que provoca voler avançar massa de pressa sense tenir en compte com veuen les coses els integrants de l’Equip. En aquest sentit, la comunicació és una de les claus a utilitzar per aconseguir allò que vulguem.