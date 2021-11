El mateix dia que a la ciutat de Nova York s’inaugurava amb gran desplegament de mitjans de comunicació l’obra de l’artista català Jaume Plensa Water’s soul, una escultura gegant representant una figura humana en demanda de silenci situada a la riba del Hudson de la Gran Poma, a Girona encara mantenia en l’anonimat l’autor de la Capsa de llum, l’escultura que es va instal·lar a finals dels anys noranta a l’avinguda Ramon Folch, just davant de Correus, al mig d’una rotonda ideada per a donar més fluïdesa al trànsit en aquell sector. No només durant molts dies va estar sense aigua el petit estany que li serveix de base i la llum interior sovint fallava, sinó que ni tan sols se la pot identificar en no haver-hi una placa o una referència al peu de l’obra on s’informi de l’autoria de la peça, la data i el títol. Just és reconèixer, però, que l’endemà mateix de Fires, el dilluns 8, les brigades reposaven aigua nova i de nit la capsa torna a brillar, però el cert és que mentre arreu del món es canten les excel·lències d’aquest artista internacional, a la ciutat dels quatre rius la «Capsa» de Plensa ha romàs massa temps anònima i gairebé desconeguda a plena vista.

Aquesta escultura de Jaume Plensa es va col·locar en aquesta rotonda de Ramon Folch per tal de complementar la nova reordenació urbana que s’havia produït en aquell sector de la ciutat. Segons l’artista, la idea de la seva obra tenia un doble joc: «De dia –afirmava- té un paper molt pràctic, ja que respon a una funcionalitat i de nit és una peça màgica ubicada en un lloc de la ciutat on hi ha molta vida». Evidentment, és important mantenir-la amb llum i aigua permanent, ja que d’altra manera desapareixerà en bona mesura el simbolisme que cercava l’artista de la peça en relació amb Girona que el mateix Plensa definia així: «Cada maó de vidre representa una part de la història de la ciutat, un esforç, una intenció amb la qual s’acaba construint tota la paret».

És possible, però, que aquesta anomalia de l’anonimat tingui els dies comptats. Efectivament, pocs dies abans de les Fires, l’ajuntament anunciava la seva intenció d’identificar totes les escultures de la ciutat per tal que el passejant ocasional i/o la ciutadania en general sàpiga quina és la peça que té al seu davant i qui en fou el seu autor/a. Ja era hora! Aquesta va ser una promesa feta solemnement per l’exregidor de Cultura Carles Ribas el desembre de l’any 2016 en el transcurs d’un acte de lliurament de premis. Cinc anys després, benvinguda sigui aquesta iniciativa que, evidentment, ha tingut al darrere la tasca constant i efectiva de l’associació d’Amics de la UNESCO de Girona, una entitat que des de fa temps està treballant perquè l’art que hi ha a places i carrers de la ciutat no només es pugui visualitzar sinó que se’n reconegui l’autoria. L’associació fomenta l’art i la cultura ja sigui a través de la convocatòria del Concurs Artístic i Literari on es premien modalitats diverses com el dibuix, la postal, la narració, la fotografia o l’auca, però també impulsen nombroses activitats culturals organitzant xerrades, conferències, presentacions de llibres, etc., tot i que des de sempre ha tingut una predilecció especial per l’art escultòric de tal manera que, en els darrers temps, han apadrinat obres com Les Llúdrigues de Lluís Mateu, Les Loles de Josep M. Corominas o Tortuga, tortuga de Pep Camps.

Plensa és un artista admirat, l’obra del qual és cobejada arreu del món, però a Girona semblava que «passàvem» olímpicament mantenint la seva escultura de Ramon Folch anònima, sovint sense aquella màgia que ell va imaginar quan es va acordar de col·locar la peça en aquell indret urbà. El problema, però, és que no només Plensa es troba en aquesta situació d’anonimat. Obres escultòriques de Torres Monsó, Rosa Serra o Xicu Cabanyes per posar uns exemples, estan en la mateixa trista situació. Finalment, gràcies als Amics de la UNESCO sembla que aquesta anomalia es pot revertir. Al·leluia!