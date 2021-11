Feia molt de temps que no veia un meu amic. Li truco por si vol venir a les fires amb la mainada, i així i de passada enraonem. Dit i fet. Ens trobem a la Devesa. Comprovem que, amb els preus actuals de les atraccions, res més baix de quatre euros per un viatge (674 PTA cada viatge i persona) d’uns pocs minuts. Ve un moment que gairebé acabem els diners en efectiu, com si haguéssim anat a un casino. Hi portàvem una hora escassa i tot dos estàvem «plomats». El meu amic em diu: «Aquesta mainada mai no en tenen prou. Anem a comprar més fixes i pagarem amb visa. Li responc que no sé si ens l’acceptaran, perquè no hi he vist mai ningú que pagués amb visa. Em diu que i tant que sí, que només faltaria... Ens acostem a una de les casetes i demanem unes fitxes a pagar amb targeta visa. Contesta: «Impossible. Em sap molt de greu. Els firaires de tota la vida només treballem amb efectiu, en líquid... Ho entenen?» «Sí que ho entenem, però com és això?» «Miri, a tota la fira de la Devesa segurament només trobaran que els acceptin la visa alguna d’aquestes parades dedicades a la venda. No són firaires, són comerciants. Nosaltres, els firaires de tota la vida, de moltes generacions, cobrem en efectiu. És la nostra idiosincràsia. Jo soc de fora de Catalunya però conec molt bé aquest mercat. Si s’hi han fixat, dormim en les nostres caravanes, allò on en diuen vostès la Copa, que la resta de l’any és un aparcament de vehicles, i tenim una vida molt senzilla, i no volem complicacions de targetes i altres històries...». Li dic: «Home, però podríeu fer més clients, i segur que la vostra facturació creixeria un 30 % més». «Sí, potser té raó, però també pagaríem molt més a Hisenda. Nosaltres som així, no ens agrada que ens controlin, oi que m’entén? I a més, si acceptéssim vises perdríem la màgia de les Fires de Sant Narcís i de la resta del territori nacional». I li dic: «Però no creu que s’haurien d’adaptar als nous temps i al progrés?» «Sí, sí, vostè pot pensar el que vulgui però nosaltres no hi estaríem còmodes. Imagini’s, has fet un servei i aquella visa te la retorna el banc. I comissions per aquí, comissions per allà. Preferim fer això que fem gairebé tots, que és un abonament de quatre viatges a 12 euros, i no a 16 euros, com tocaria. Tothom content. A més, ens agrada quan arriba el vespre comptar quant hem recaptat i no haver de sumar papers. Ja l’hi he dit: perdríem la màgia de la festa».

I no el vaig treure d’aquí. Li pregunto com estan anant les Fires, i respon: «Si no plou ens està anat molt bé. Ara, si plou, com ha passat algun any, perdríem diners. Els costos són molt elevats. Estem molt contents de ser aquí per Sant Narcís.

Sense comentaris. Cadascú s’ho munta com vol, o com pot. Tot un ofici, això dels firaires.

