Aquesta és una carta per a l’alcaldessa de Girona, la senyora Marta Madrenas, la consellera de cultura, Natàlia Garriga i el vicealcalde i regidor de cultura, Quim Ayats: Fa uns dies va morir el gran pintor Josep Niebla, artista expressionista que es va caracteritzar pels murals de gran format amb el mar com a tema principal, les seves reivindicacions socials i els seus viatges. Niebla s’estimava i estava molt vinculat a Girona i així ho va demostrar durant més de quaranta anys vivint al Baix Empordà. De fet, gairebé totes les seves obres van néixer en un petit poble anomenat Casavells.

El passat 27 d’agost va deixar un gran llegat a la ciutat de Girona. Es va signar un contracte entre la seva dona, Montserrat Fort, i el vicealcalde, el senyor Quim Ayats, donant 600 obres d’artistes molt reconeguts mundialment i del mateix Niebla.

Ara m’agradaria que ens donessin una resposta a la ciutat de Girona sobre el llegat i la donació de Josep Niebla. Quin és el propòsit de les 600 obres d’art? On les exposaran? On podrem anar a gaudir-ne? On i quan podrem tenir un llibre obert adreçat a tots els habitants de Girona perquè puguem donar les gràcies per aquesta excepcional donació que, si ens la mirem des del punt de vista econòmic, està valorada en molts milions d’euros?

M’agradaria saber què té pensar fer l’Ajuntament de la nostra ciutat, ja que he sentit veus que diuen que les obres estan en una nau a Salt, que ningú fa res amb elles, que s’ompliran d’humitat per la mala conservació… Espero que tot això sigui fals i només siguin xerrameques sense fonament.

Escric com una ciutadana de Girona, però també soc família directa de Niebla.

Una salutació molt cordial a tots els que estan llegint aquesta carta.