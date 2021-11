Voldria agrair a tot el personal de l’Hospital Santa Caterina i en especial al de la UCI, que durant més d’un mes han cuidat al meu germà Joan, metges, infermeres i auxiliars, tots molt professionals i humans i en especial al Dr. Miquel Morales per tot el suport i escalf que m’ha donat.

Malauradament i tot fent el que han pogut i més al final ens ha deixat.

Gràcies per tota la humanitat rebuda per part de tots.

Agraïment també als companys de Dipsalut, lloc on treballava el meu germà Joan. Sense la seva ajuda moltes coses no haguessin sigut tan senzilles, gràcies a tots i en especial a tu Maria que has demostrat ser com una germana. Us estimo a tots.