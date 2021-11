Des de fa més d’un any, a l’entrada d’edificis públics com les oficines d’Hisenda o la prefectura de Trànsit, hi ha un mur insalvable. «Només s’atén amb cita prèvia», com si el ciutadà fos algú a esquivar. El món torna a funcionar a tot gas, les empreses han aparcat el teletreball, s’han celebrat festes majors com si ho hagués passat res, però... ai, las! La pandèmia perdura a l’administració. Quan acabarà la broma de la cita prèvia?

Girona anunciava la setmana passada que durant aquestes fires de Sant Narcís han caigut les denúncies de fets delictius. I és clar, si abans de passar per comissaria has d’agafar tanda! A quanta gent ha fet enrere que abans de denunciar que has estat víctima d’un delicte s’hagi de concertar cita amb la policia, com si demanessis hora pel dentista?

I, en general, a quantes persones estem deixant al marge dels serveis públics perquè no tenen els coneixements o els recursos per fer tràmits en línia?

Però és que ni tenint-los: el vincle entre ciutadania i administració s’ha trencat. Provin de demanar hora per tramitar la jubilació en alguna oficina de la Seguretat Social o de trucar al seu CAP, a veure si tenen sort. O millor, avancin feina i vagin demanant cita a la Moreneta, perquè caldria un miracle per sortir-se’n.