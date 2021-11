Hi ha frases que a còpia de repetir-les són col·locades pels seus devots en l’altar de les veritats. Una d’elles, «sortiu i passeu-ho bé» apadrinada segons conta la llegenda per Johan Cruyff en els vestidors de l’estadi de Wembley on el Dream Team guanyaria la seva primera copa d’Europa contra la Sampdoria. Algú va veure en els jugadors una sola cara embadalida gratament com la que se’ns posa en el clímax sexual? En cas que durant l’encontre els jugadors blaugranes s’haguessin deixat seduir per l’esperit del flower power, avui no parlaríem de cruyffisme, ni ADN Barça, ni altres martingales a l’ús. Heu observat en un partit de benjamins la mateixa alegria que quan surten esperitats al pati de l’escola o quan celebren l’aniversari d’un amiguet? Hi ha atletes que declaren –amb la respiració que els hi escanya les paraules i amb rostre estrafet per l’esforç– que com que no corrien per medalla han sortit a passar-s’ho bé. Parlar d’esport o de futbol és parlar de la vida, per alguna cosa Albert Camus digué: «el que finalment sé amb certesa sobre la moral i les obligacions dels homes ho dec al futbol».

Abraham Maslow, psicòleg, parla «d’experiències-top», o moments privilegiats en què sortim com pollets de la closca del tedi, de l’ofuscació, d’un desassossec permanent –el que els filòsofs seguint Kierkegard en dirien angoixa existencial i els literats que han llegit Baudelaire, spleen (malenconia)– i experimentem la sensació que tot ve rodat. George Sheehan, un cardiòleg que un dia va caure del cavall i s’encaterinà per la mística del córrer va dir que «aquesta vida, excepte pels sants, atletes i artistes, és un autèntic avorriment».

Ben orientat anava malgrat que es deixà caure pel tobogan del romanticisme. Els sants, atletes i artistes, també s’avorreixen i molt, igual que la resta de mortals. Un escriptor experimenta amb comptagotes els moments de creativitat. La resta del temps és una lluita a baioneta calada per conquerir el territori blanc de la pantalla línia a línia. Igual es podria dir dels pintors, escultors, músics, ballarins, científics... I per descomptat de qualsevol altra feina sense excloure les que per la seva idiosincràsia no compleixen els requisits necessaris perquè es pugui considerar un treball honrat.

Tradicionalment s’ha considerat que els moments «top» de Maslow van agafats de la mà del que es coneix com espiritualitat, malgrat que la neuroteologia ens diu que Déu habita en un racó del cervell. Solen aparèixer quan estem absorts en alguna cosa que fa de mampara a les estridències que ens envolten. Algunes persones els experimenten mentre corren, en moments d’intimitat i erotisme, amb el consum de drogues, en un atac epilèptic com el cas de Dostoievski, mentre escolten música o estan absorts contemplant una posta de sol.

Però l’alegria a casa del pobre dura poc. La naturalesa humana és fràgil i capritxosa. Un dia de setmana santa vaig entrar amb la família en una església. Per una criatura de set o vuit anys embriagada de fervor religiós, seqüela de la primera comunió, la música de l’orgue el féu levitar fins a asseure’l en un núvol blanc com la neu. L’angoixa de morir en pecat mortal, de mirar sota el llit per si el dimoni m’esperava, d’anar a l’escola, de veure’m la llet amb tel, havia desaparegut. Sabia que m’havia de morir, però em sentia plenament feliç.

L’endemà el matí, quan la mare em digué que espavilés, que m’havia de fer el llit i banyar-me, vaig saber que havia caigut del núvol. Encara ara em pregunto qui va ser el fill de les mil cabres que va dir que el paradís de l’home és la seva infantesa.