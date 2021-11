Un dels costums més extesos en alguns països europeus és la celebració dels mercats de Nadal. Reconec que em produeixen certa enveja perquè m’agrada l’ambient nadalenc i tot el que l’envolta. Sempre he pensat que fora d’aquí es viu millor. Sento realment enveja de veure com la gent surt al carrer a menjar, passejar, beure i gaudir d’aquests mercats de Nadal. I sempre penso també que aquí tenim millors condicions i no les saben aprofitar. Per exemple el temps. Aquí tenim un millor clima per sortir a l’hivern al carrer i som incapaços de fer fires o mercats que recreïn una ambientació nadalenca. El que estem acostumats aquí no són res més que succedanis. A la ciutat de Girona tenim espai suficient per portar a terme activitats com aquestes. S’ha demostrat que quan es fan esdeveniments amb cara i ulls la gent respon i s’hi apunta. Aquí convindria alguna iniciativa d’aquest tipus. Pels voltants de Sant Gregori un promotor privat ja ha posat fil a l’agulla per fer un esdeveniment nadalenc que reuneixi música, espectacles, parades, menjar i beure. Només cal bona voluntat i una mica d’ambició. En aquest tipus d’iniciativa el més convenient és que el sector públic i el privat vagin de la mà. Si no, el pastís se l’enduen els de sempre.