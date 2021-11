Virginia, necessito una taula per dinar divendres a Geranium, vindré amb la meva dona i la meva filla. El restaurant m’apareix ple per aquesta nit a la pàgina web. Sóc a Copenhague només fins dissabte. És un viatge improvisat perquè per sorpresa, dimarts a darrera hora, em va ser concedida una taula per sopar ahir a Noma.

Soc periodista, escric al diari ABC i al Diari de Girona i no he estat mai a Geranium i voldria conèixer-lo per poder-ne escriure. Siusplau entén que no espero ni destijo cap classe d’invitació. És la meva feina. M’imagino que hi ha periodistes, instagramers i el que se’n diu «influencers» que t’ho deuen demanar, però no és el meu cas. Vull tenir l’oportunitat de ser a Geranium per entendre una mica més, i millor, la cuina nòrdica, i perquè m’atrau poderosament la bellesa i delicadesa dels vostres plats que he vist per internet.

A més a més, tinc molt d’interès a venir amb la meva filla Maria. La Maria té 10 anys i està acostumada a anar amb mi als restaurants. Com que és molt llesta, i sap molt bé què vol, i com aconseguir-ho, i als restaurants de Barcelona la coneixen des de ben petita, s’adapten als seus gustos i ella gaudeix molt però no s’ha d’esforçar gaire. De cada restaurant n’ha extret el que li agrada i ni contempla la resta. La seva zona de confort és intel·ligent, culta, molt més elaborada del que és habitual en una nena de la seva edat, però li proporciona molt més plaer que aprenentatge.

Li he dit que durant aquest viatge la duré a un dels millors restaurants del món, i el més preciós de tots. Li he explicat que per gaudir-lo haurà de fer l’esforç de provar-ho tot, gustos i textures desconegudes que normalment rebutja amb el seu sec i inamovible «no m’agrada».

Tinc molta curiositat per saber com serà l’experiència. Ella ve molt motivada, amb ganes de demostrar-nos a la seva mare i a mi que ja és gran i que és prou valenta i intel·ligent per tastar el menú sencer i que li agradi. Dit això, voldria demanar-te també que Geranium fos exigent però a la vegada suau amb ella. T’ho demano perquè ahir a Noma –sense la meva filla– ens van servir penis de ren i cervell d’ànec, entre d’altres exotismes, i això a la Maria, segurament la bloquejaria i no hi hauria manera d’avançar. Estic molt interessat en la formació gastronòmica de la meva filla –l’alta cuina és la gran escola de totes les coses– i precisament per això vull evitar ensurts que la tanquin en banda.

Benvolgut Salvador, moltes gràcies per confiar-nos aquesta experiència amb la teva filla. La filla gran del xef Rasmus té 9 anys i de vegades l’acompanya als àpats. A la Maria li donarem una nota de benvinguda i al darrere hi haurà el menú perquè pugueu veure què menjarà. Podreu parlar amb el nostre equip sobre qualsevol dubte o plat que pugui ser un repte excessiu per a ella, però el nostre menú no és gens exigent pel que fa als ingredients. Pot ser que n’hi hagi un o dos sobre els quals creieu que la Maria pugui tenir alguna dificultat, però tot i que estarem encantats d’adaptar-nos, la majoria de nens i adults queden sorpresos i feliços quan tasten alguna cosa nova amb nosaltres. Per posar-te un exemple, al nostre plat de lluç hi ha escates de peix cruixents, de gust molt fàcil i textura agradable. Espero que estigueu passant un gran dia a Copenhaguen. Per cert, Juno és la meva fleca preferida de la ciutat. Malauradament no hi ha lloc per seure, però tenen els pastissos de cardamom més sensacionals que he tastat mai.

Estimada Virginia, moltes gràcies per la teva resposta. És demostració de gran categoria que un restaurant amb tres estrelles a la guia Michelin, i que aquest any ha estat considerat el segon millor del món a la llista dels «50 Best», estigui tan acostumat a rebre nens i fomenti de fet que hi puguin acudir. Un nen que se sap comportar en un gran restaurant, se sap comportar a tot arreu; i a la vegada, un nen que aprèn a estimar l’alta cuina, la bellesa, la delicadesa i el talent de l’alta cuina, deixa automàticament d’interessar-se per d’altres coses més grolleres i perilloses que li queden, per sort, molt per sota. El que la meva filla ha après als grans restaurants on ha anat no té a veure amb cap idea arrogant o altiva del luxe, ni amb el menyspreu vers els que no poden anar-hi, sinó amb la sensibilitat que transmeten els autors a través de la seva obra i la conversa que podem tenir sobre els plats i el que ens inspiren. No entenc com les escoles de ciutats tan gastronòmiques com Copenhague o Barcelona no inclouen la visita guiada a cases com la vostra, que estic segur que els xefs prepararien amb tota la il·lusió del món i sense que resultessin caríssimes (ni tan sols cares). No entenc com les administracions públiques no inclouen la cultura gastronòmica als plans d’estudis, sabent com d’important és la restauració per l’economia, i la vessant cultural i intel·lectual que una cuina com la vostra té, més enllà del plaer i la celebració de poder-la menjar. Gràcies de nou per la teva amabilitat. Espero poder-te conèixer demà.