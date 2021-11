Dissabte passat, dia 13, a moltes localitats, entre elles Barcelona i Girona, va tornar a haver-hi una manifestació, en contra dels nous projectes, estatals que, a través del ministre de Seguretat Social, es venen publicant darrerament, deixant molt clar que, valgui la redundància, semblen no tenir-ho gens clar; la qual cosa, fins i tot, des d’Europa també se’ls ha fet notar.

Les manifestacions es venen fent en favor d’un sistema públic de pensions, que no caigui en retallades, ni en possibles privatitzacions. El que es demana són pensions dignes, en correspondència a les aportacions, fetes al decurs de la vida laboral, que permetin, que en arribar a l’edat de jubilació – un altre factor canviant– tots els jubilats i jubilades, puguin viure amb una certa dignitat. I també que, talment com el salari mínim, hi hagi una pensió mínima, tenint en compte que n’hi ha algunes que, més que mínimes, són pírriques, ja que gairebé no donen per pagar el lloguer, l’aigua i el llum.

Quan s’està parlant d’una renda mínima vital, pels que no tenen cap mena d’ingrés, cosa que trobem digna –tot i no haver pogut cotitzar mai– llavors les i els que sí han cotitzat, a raó dels seus nivells salarials, per petits que hagin sigut aquests , en més motiu, han de poder tenir el seu dret a un mínim vital.

És el nostre humil parer.