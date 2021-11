En la seva època d’aplicat estudiant de segon de BUP al Montessori Palau de Girona, Pere Aragonès va guanyar uns Jocs Florals en la categoria de prosa en els Jocs Florals convocats per l’ajuntament gironí amb un text sobre el Pont de Framenors. També conegut com a Pont de Sant Francesc, era l’antic pont que s’aixecava on ara hi ha el Pont de Pedra, Framenors unia (o separava) la Girona vella, la del call jueu, amb el Mercadal, el nou burg de la ciutat medieval. Dos mons diferents que un pont va anar acostant com, dues dècades i mitja més tard, aquell mateix jove estudiant prova de fer encaixar dues visions de la societat tan aparentment allunyades com les que hi havia a banda i a banda de l’Onyar el segle XIV. Encaixar el «no» de la CUP als a projectes com els Jocs Olímpics d’hivern, l’ampliació de l’aeroport o al Hard Rock del Barcelona World amb l’esperit «business friendly» de Junts que, d’entrada, a l’estiu, va treure pit d’haver liderat l’acord amb el govern de l’estat per aconseguir diners per ampliar el Prat i que no ha amagat mai que veu amb molt bons ulls l’aposta olímpica. «Catalunya no es pot permetre polítiques de decreixement econòmic», avisen.

Amb el focus posat sobre si la CUP acabarà salvant els pressupostos per «protegir» la majoria independentista al Parlament, o mirant de reüll el possible que s’acabi reservant a Comuns i PSC, es va deixant en la penombra, com aquells vells secrets de qui ningú en vol parlar, les paradoxes d’un pressupost que, en cas de veure la llum, tindria uns avaladors més heterogenis que els que hi havia a cada costat del pont de Framenors. Pere Aragonès busca uns pressupostos que puguin firmar la CUP amb la seva demanda de destinar tres-cents milions d’euros a habitatge públic i Junts que ha presentat a les esmenes a la nova llei antidesnonaments. Per als anticapitalistes, els pressupostos haurien de contemplar un impost a les segones residències mentre per als de Carles Puigdemont un propietari, particular o societat, amb dotze pisos «no és un gran tenidor». Dues visions diferents de com ha de ser Catalunya. Encara que sigui una Catalunya independent.