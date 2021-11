Els professionals de farmàcia, els apotecaris, són uns agents sanitaris claus en l’assistència sanitària, ja que, en primera línia i de forma directa i sempre presencial, atenen els pacients en llargues jornades de treball.

En els moments més durs de la pandèmia, quan els ciutadans cada nit aplaudien els professionals de la sanitat, pocs d’ells pensaven en els apotecaris.

També el papa Francesc es va oblidar dels farmacèutics, quan va elogiar, durant la pandèmia, el treball abnegat dels metges i dels infermers. Per això el 16 d’abril de 2020, el papa Francesc digué: «Aquests dies m’han «renyat», perquè m’he oblidat d’agrair a un grup de persones que també treballen». I és que al papa li digueren: «T’has oblidat dels farmacèutics», perquè uns dies abans, Francesc havia agraït el treball incansable dels sanitaris, «però em vaig oblidar dels farmacèutics», deia el papa. «Ells també treballen dur per ajudar els malalts a sortir de la malaltia». I el papa acabà dient: «També preguem per ells».

En pocs dies de diferència hi ha hagut dues notícies importants relacionades amb els apotecaris.

La primera notícia està relacionada amb la farmàcia Alsius de Banyoles, oberta el 1760 (Diari de Girona, 12 de novembre de 2021), i que és el comerç més antic de Catalunya. Aquesta apotecaria, distingida amb el Premi d’Establiments Centenaris, es remunta a set generacions de farmacèutics i porta més de 260 anys donant servei a Banyoles i al Pla de l’Estany. La nissaga familiar d’aquesta farmàcia començà amb l’arribada a Banyoles, el 1760, de Josep Fina, fill de l’apotecari de Cadaqués, que obrí aquesta apotecaria al carrer Girona i que encara ara continua oberta.

L’altra notícia relacionada amb els apotecaris, és que aquest dilluns 22, la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya acollirà com a nou acadèmic l’amic Joan Muntané Bartra, doctor en Farmàcia i en Ciències Biològiques, Premi Joan Amades 1992, de la Generalitat i Premi de recerca Josep Egozcue 2021. En el seu discurs d’ingrés com a acadèmic corresponent, el Dr. Muntané, farmacèutic de Puigcerdà, parlarà sobre «Les quatre estacions del món pagès tradicional de Cerdanya. Espigolant entre l’etnobotànica, l’antropologia i la literatura».

Aquestes dues notícies ens mostren que les farmàcies, des de fa segles, com la farmàcia Alsius de Banyoles o també la del Dr. Joan Muntané de Puigcerdà, són centres dedicats a ajudar els malalts, tot oferint un servei públic i molt proper a la ciutadania, ja que des de l’inici de la pandèmia (com han fet sempre els apotecaris), han estat al costat dels pacients.

Malgrat que els farmacèutics sovint són oblidats, tot i que estan en la primera línia de servei a la societat, aquests professionals «treballen dur per ajudar els malalts a sortir de la malaltia», com deia el papa Francesc.