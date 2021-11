A la vida hi ha moments que decideixes fer endreça del teu lloc. No és fàcil. Ara estic ordenant els llibres que m’han acompanyat durant molts anys. No és la primera vegada que ens trobem cara a cara els llibres i jo. Fa anys, quan ho feia, sempre hi havia aquell grup de manuscrits impossibles de llegir per falta de temps i pensava que en arribar a la jubilació, seria senzill de fer-ho. Ja porto un parell d’anys amb aquesta situació i la realitat és un altre. Ara em miro aquells intocables escrits enquadernats i sento que alguns ja no tinc cap intenció de rellegir-los. Em sembla un esforç inútil. Diria que ja varen ser importants en el seu moment i ara més aviat em fan nosa. Hi ha una màxima que diu: regala o ven, si pots, tot allò que et rodeja i ja no t’importa gens ni mica. És millor desfer-se’n. Per viure, ens calen records vius, objectes que tenen un sentiment per tu, que fins i tot ens fan companyia. La indiferència, sense saber-ho, diria que pot produir una sensació negativa.