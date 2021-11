No és per aixafar la guitarra però el rellotge de sol analemàtic de Fornells no és el primer de les comarques gironines.

Fa uns anys, els alumnes de l’Aula Oberta (o Cooperativa) de l’Institut Carles Rahola i Llorens en varen fer un en el pati de l’Institut pintant-lo al terra. No és tant bonic ni artístic com el de Fornells però hi varen posar molta feina i il·lusió i és just reconèixer el seu mèrit. Tampoc és segur que aquell fos el primer de les comarques gironines.

Tot i això, s’ha de felicitar a tothom que ha participat en aquesta magnífica iniciativa i que permet, en l’espai públic, gaudir d’un rellotge de sol molt senzill aparentment però que suposa molt de càlcul científic portar-lo a terme.