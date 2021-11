En una societat complexa, i un sistema polític i mediàtic ple de prejudicis i obsessions, moltes vegades cal tornar al que és més senzill. I més en una cultura com la hispana que, de grisos, no hi entén gaire, sinó que parla només de dreta i esquerra, carques i progres, fatxes i «rojos», i dicotomies semblants.

Per això, jo «tinc una pregunta per a vostè».

I a qui em dirigeixo? Doncs als «depes». Alguns que creiem que la independència de Catalunya seria el millor per als catalans (i també pels que no ho són), tenim raons per defensar-ho, sense histèries. Em poden titllar d’«indepe», no m’ofenc pas.

Ara els estalvio, les raons.

Però no la pregunta que tinc per als «depes»: Què hi ha, de bo, amb dades, en què ens trobem vinculats a Madrid i al seu sistema?

Agrairé respostes concretes i factuals.

Si l’únic problema fos que vostè, català de cultura espanyola, pensa que l’ús de la llengua és un menyspreu, no s’amoïni, que aquí el plurilingüisme el tenim molt assolit. Seria trist estar fotuts per una por a l’«idioma català». Sé de què em parlo.