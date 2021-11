La legislació de prevenció de riscos laborals té la finalitat d’assolir la fita d’accidents zero a la feina, a més d’establir les condicions per desenvolupar el treball de forma segura.

L’enginyeria és una de les eines més rellevants perquè aquest objectiu es pugui complir, aportant solucions a la problemàtica actual. Unes seran senzilles i econòmiques d’aplicar, i d’altres seran més complexes i necessitaran inversions més o menys elevades, però totes passen per la intervenció de tècnics experts, com els enginyers, i ajudes de l’Administració per tal de desenvolupar-les.

Per exemple, l’aplicació dels coneixements de l’enginyeria en l’àmbit industrial per a la renovació de maquinària antiga, obsoleta i poc eficient, així com el disseny de processos de producció segurs i eficients. Encara avui s’està utilitzant maquinària sense donar compliment als Requisits Essencials de Seguretat i Salut relatius al disseny i la fabricació de les màquines segons el Real Decret 1215/1997, del 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per als treballadors dels equips de treball, o sense disposar del marcatge CE. És a dir, les que s’han d’adaptar al Reial Decret vol dir que són de fabricació anterior al 1995, tenen més de 25 anys, i les que no disposen del marcatge CE, vol dir que no compleixen la normativa europea. Pel que fa als processos productius és vital la seva innovació introduint els nous avenços tecnològics, així com millorant les condicions laborals, amb el subministrament d’equips de protecció adequats a cada tasca a desenvolupar, llocs de treball espaiosos i amb bona il·luminació i ventilació, afavorir la conciliació familiar, el teletreball, els espais de descans...

Els espais tancats s’han de reformar i dissenyar de forma que es puguin obrir portes i finestres, habilitar sistemes de ventilació i climatització per tal que agafin aire fresc i es renovi com més volum d’aire millor, per exemple implementant sistemes de ventilació amb els purificadors d’aire amb filtres HEPA (alta eficiència amb les partícules de l’aire) que fan que l’aire passi per un sistema de filtres que n’eliminen els bacteris, virus, fum, pols... i retornen l’aire net.

En l’àmbit comercial, d’oficines, la restauració... a més s’ha de procedir a l’adaptació de les zones d’atenció als clients per tal de crear condicions de treball segures com per exemple ampliar i disposar d’espais exteriors.

La mobilitat és un altre àmbit en que l’enginyeria aporta seguretat i eficiència, sigui amb l’implementació de sistemes automàtics de seguretat o amb la robotització de les línies i cadenes de producció o la utilització de sistemes de mobilitat amb energia verda i sostenible o amb el disseny de rutes de circulació tant per a la mobilitat terrestre, la marítima o l’aèria.

I a qualsevol altre àmbit, amb les inversions i propostes adients, intervenint tant en els centres de treball, infraestructures, edificis... fent-los més eficients laboralment, energèticament, qualitat aire... cal invertir en revertir la contaminació, el soroll, reciclar, no malbaratar els recursos naturals, protegir espais i alhora aprofitar-los per generar economia sostenible, disseny de plans estudis en línia amb la seguretat laboral, l’eficiència i la sostenibilitat... Ara és el moment de fer un ampli pla Renove de maquinària, edificis, aparells, vehicles... un canvi de model econòmic que avanci cap a l’eficiència, un menor consum i demanda d’energia i disminució d’emissions de CO2, amb l’objectiu de fer l’entorn laboral més net, segur i eficient, avançant per assolir el risc zero a la feina.

Però aquest objectiu no es pot assolir sense la intervenció de les Administracions que han de dissenyar els programes d’ajudes legislatives unes a fons perdut i altres a retornar en terminis adequats al temps d’amortització. Anem tard però els fons europeus són una oportunitat per endegar-los.

Es l’hora de l’enginy, de canviar, d’innovar, del futur de zero accidents a la feina.