Això deia en una entrevista el doctor en Arquitectura Urbana i Premi FAD Enric Batlle. Darrerament he pogut observar com els ajuntaments, en nom del «progrés» han construït quilòmetres de voreres connectant entrades i sortides dels pobles, moltes amb excés de faroles de disseny, però no hi ha plantat cap arbre. I allà estan desaprofitades, ningú les utilitza... Tots volem caminar, però no en espais ressecs i grisos. Als humans, com deia Batlle, ens agrada el verd i l’ombra. No volem costosos parcs amb gespa i parterres de floretes, volem agafar la bicicleta, el patinet, el cotxet amb el bebè, o el bastó i caminar llarga estona, sense parar, sense entrebancs. Una solució barata i efectiva per ajudar a pal·liar els efectes del canvi climàtic seria reciclar aquestes inútils voreres i les de tants polígons industrials en desús, plantar-hi arbres frondosos i recuperar-les per l’oci i gaudi del ciutadà.