Sembla que la justícia espanyola ha despertat envers al cas Blanquerna ocorregut el 2013 a la seu de la Generalitat a Madrid. Vuit anys del fets i ara han entrat com inculpats a moure’s per activar els judicis dels encausats en l’assetjament per part dels extremistes nacionalistes. Ens preguntem el per què de la demora? El sol fet de pertànyer aquesta bandola a la vella guàrdia, ha prorrogat l’eternització d’un judici en contra de l’odi a Catalunya. Sembla, doncs, que només conte com a prioritaris d’exercici jurídic, les manifestacions pro catalanistes i dels defensors de la legitimitat del poble, emparant-se en reclamar els nostres drets fonamentals.

Crec que després del temps passat, volen actuar amb justícia en reprimir les actituds del salvatgisme més infame provocat pels grups radicals unionistes. Aquests, a més de demostrar la desconsideració, la ràbia manifesta als representants catalans, deixava ben clar, que els individus no podien quedar-se impunes de l’atropellament físic i corporal, dels polítics i diputats entre altres convidats. Varen demostrar l’IRA revolucionària del que pretenen en contra dels pensaments del poble i la seva gent. Per això, amb mesura discreta valorem l’obertura de l’atac a Blanquerna, on potser, demostrant que la llei ha de ser per a tothom igual i jutjada com cal.