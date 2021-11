A l’actual Europa, la disgregació, els particularismes, les identitats excloents i les forces centrífugues que proliferen són un problema real. No obstant, davant seu s’alça Europa, com ha ratificat l’encara la cancellera Ángela Merkel, «una sort per a tots els europeus que hem de preservar i continuar dissenyant». Sense la unitat d’Europa, sense cooperació i solidaritat entre els països de la Unió, ni els interessos d’Europa, ni els valors que encarna assoliran la posició estratègica que ha d’ocupar al concert internacional. Per haver servit aquest projecte, Merkel mereix la gratitud dels europeus. Que per mi no quedi sense aquest merescut agraïment. Mercès, Ángela.