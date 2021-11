Que Renfe faci passar forçosament per Madrid i fer transbordament per anar a qualsevol lloc del sud més enllà de València és trist. Més trist encara és que l’únic tren de Renfe que va a Màlaga i no passa per Madrid costa un 30% més. Fa 33 anys el mitja distància Girona-Barcelona de Renfe-Rodalies tardava 59 minuts; ara es diu Rodalies-Catalunya, i anant bé, triga 79 minuts.

Més encara: la freqüència de mitja-distàncies en hores punta és cada 30 minuts, mentre a Madrid –en poblacions similars, com Guadalajara– és cada 10 minuts. Per acabar-ho d’adobar, els horaris de trens només es publiquen 30 dies abans, i ni els telèfons d’atenció a l’usuari saben encara els trens que circularan per cap d’any: et diuen que intentis fer una extrapolació. Ni tan sols es publiquen les tarifes i menys es poden comprar bitllets de rodalies per internet.

Ara –per empatitzar amb ERC– el president del Govern d’Espanya anuncia la descentralització d’organismes de l’Estat, que estaran buits de contingut, com passa amb Rodalies-Catalunya, on Madrid segueix decidint.

Què coi negocia ERC en els pressupostos de l’Estat espanyol? A fer punyetes!