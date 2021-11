Montserrat Guibernau, catedràtica de ciència política de la Universitat Queen Mary, va explicar que la raó de la força i el poder de mobilització sobtats del secessionisme ha estat l’èxit de l’era democràtica. «Els joves que han crescut en democràcia senten que tenen dret a expressar les seves opinions o a escollir entre diferents opcions», i això els ha dut, a preguntar-se per què no poden votar, si els escocesos sí que ho poden fer.

Segons Guibernau, les diferències entre Regne Unit i Espanya són enormes. Escòcia va participar i beneficiar-se de l’imperi britànic, mentre que Catalunya, més que un company, va ser un subjecte sotmès a l’obediència a les lleis espanyoles.

Catalunya Global Institute, aconsella centrar-se amb el govern britànic, molt més procliu a la independència de Catalunya. El tema escocès dona l’oportunitat per a Catalunya d’ aprofitar les rivalitats entre el Regne Unit i l’UE. Catalunya ha d’aspirar a construir complicitats i sinèrgies amb Londres, ser un soci valuós, i treure avantatge del triangle format entre Escòcia, l’UE i el Regne Unit.

A més, Anglaterra podria esmenar l’incompliment l’any 1713, del «pacte de Gènova» signat amb Catalunya. Aquest fet històric va condemnar els catalans a la derrota.

«El nacionalista odia totes les pàtries excepte la seva, el patriota estima la seva pàtria per damunt de totes les demés (Charles de Gaulle)».

«Espanya tan sols pot existir si esborra la nostra consciència, si s’apropia del nostre llegat històric i si ens nega la nostra pròpia existència com a poble (Albert Pont)».

«No hi ha res més poderós que una idea a la qual li ha arribat el seu temps (Víctor Hugo)».

A mesura que ens anem fent grans, sobretot els que ja en som, veiem com molts costums van canviant, i alguns no ens són de fàcil adaptació. Només ens faltava el tema de la COVID, que ens ha capgirat fortament la vida, i la manera de relacionar-nos, amb la família i els amics. Això ens ha comportat un munt de reflexions, donat que hem tingut molt temps per pensar.

Aquests dies, per exemple, ens ha vingut al cap els canvis experimentats per les entitats financeres, a les quals, molts, des de ben jovenets, hi hem dedicat un grapat d’anys. Abans, cadascuna, mirava qui obria més sucursals, se’n trobava una a cada pas; llavors no calia demanar cita prèvia, per a l’atenció de la o l’empleat de confiança, ni haver d’acudir a la fredor d’una màquina per a treure els diners. Les actuals circumstàncies del mercat financer i els nous costums de bona part del jovent en són els motius.

Avui, als pobles petits, no sols s’han anat tancant les oficines, en alguns caos, fins i tot, no tenen ni caixer automàtic, els cal acudir a un lloc on hi hagi oficina, i no sempre és ben a prop, i per a la gent gran, els és un inconvenient.

Recordem que, abans, hi havia hagut la figura dels corresponsals; cal pensar que ja s’ha tingut en compte; cas contrari, no podria ser una possible solució? La gent gran ho agrairia. És tracta, simplement, del nostre parer.

Vull denunciar l’estat lamentable i d’abandonament que presenta tot el mobiliari urbà de Figueres.

Les cadires i bancs del passeig Nou, i els que són darrera el Museu Dalí, a tocar el CAP, si poguessin plorarien de pena i de ràbia.

Tant costaria dedicar una partida per a l’adquisió de vernís o de pintura?

Crec que són prou a la brigada municipal per fer aquesta feina.

I he observat que el mateix passa a la Jonquera.