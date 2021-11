S’acaben la majoria de restriccions, a poc a poc comencem a veure la llum al final del túnel que ha estat aquesta pandèmia. Que el percentatge de vacunats amb la pauta completa sigui superior al 75% és motiu per a l’optimisme després de gairebé dos anys molt exigents per a la societat. Però ens equivocarem si ens deixem guiar per l’eufòria, perquè inconscientment estarem oblidant tot allò que no ha anat bé, tot allò que deixa darrere seu la pandèmia. I és per això que justament ara també és necessari fer balanç de quina és la situació de la sanitat al nostre país. És l’única manera de preparar-nos millor per al futur i fer un salt endavant com a societat. És moment de recuperar l’esperit dels aplaudiments dels balcons i retornar a la sanitat pública i els i les seves professionals, a qui ens ha protegit, tot allò que ens han donat.

Sense anar més lluny, el mateix departament de Salut ha reconegut que el diagnòstic de 30 malalties que acostuma a fer l’atenció primària, com la hipertensió, el colesterol i la diabetis, ha caigut, de mitjana, un 40% des que va esclatar la pandèmia del coronavirus. Això evidentment és causat per la disminució o l’absència de visites presencials als centres d’atenció primària. La qual cosa ha generat que hi hagi més malalties submergides que no s’han diagnosticat o que s’han identificat tard. És a dir, que el virus ha limitat molt als CAPs i la relació entre metges i pacients ha canviat radicalment. Vam ser molts els que vam avisar dels possibles efectes de la gairebé supressió de les visites cara a cara, tant en la detecció de malalties cròniques com en el seguiment de les ja diagnosticades. Però la urgència va fer que altres coses importants passessin a un segon pla, i els principals perjudicats han estat els malalts, especialment els malalts crònics que han vist com empitjoraven les seves condicions, arribant a les consultes més descompensats i amb símptomes més greus.

Planificar el futur passa necessàriament per posar els màxims esforços i efectius en allò que ens ha quedat submergit durant aquest temps. Recuperar les visites presencials hauria de ser el primer pas. La solució a l’augment de malalties sense diagnosticar no passa per posar més dificultats a les consultes presencials com proposa el Govern. La falta de personal mèdic i d’infermeria no se soluciona contractant més personal administratiu, que probablement també fa falta. De la mateixa manera, és urgent un pla per reactivar les proves diagnòstiques, demanar hora a la metgessa o anar al CAP no pot continuar sent una gimcana. I en definitiva, és inajornable que el pressupost destinat a l’Atenció Primària augmenti fins al 25% del total com fa anys que demanen els i les professionals del sector, això representa un salt importantíssim de recursos per deixar enrere el 12% actual.

El periple que ha passat el nostre sistema de Salut evidencia que no podem afrontar el futur amb eines del passat. Per tant, és l’hora de ser previsors i de treballar per evitar tots aquells errors que s’hagin pogut cometre en el passat. L’única eina al nostre abast per donar resposta als deures pendents i a tots els reptes que vindran és construir un sistema públic de Salut més robust i més proper, deixar enrere l’atenció primària significaria sortir de la pandèmia amb un sistema públic que va a peu coix.

Davant d’aquesta situació, En Comú Podem seguirem reclamant la normalització de l’activitat sanitària als centres d’atenció primària de Catalunya i destinar-hi els recursos necessaris. A l’estiu ja vam presentar una moció en aquest sentit, aprovada per unanimitat al Consell Comarcal del Baix Empordà i a varis municipis gironins, en concret a Blanes, Lloret, Sils i a Sant Feliu de Guíxols, mentre a Santa Cristina d’Aro va tirar endavant amb l’abstenció de JuntsxCat i ERC.

Els comuns seguirem instant al Govern de la Generalitat a aplicar un Pacte Nacional per la Salut en defensa d’un sistema públic, universal, equitatiu i de qualitat, consensuat amb tots els agents implicats, que estableixi la salut pública i l’atenció primària com els pilars fonamentals de la nostra sanitat.