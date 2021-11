Que els pressupostos de l’Estat incloguin una partida per a l’estudi de la supressió dels passos a nivell i del traçat ferrioviari al centre urbà de Figueres és una gran notícia per a la ciutat. Està bé que PSC i ERC treguin pit i posin damunt la taula aquest assoliment. Ara bé, als ciutadans no crec que els interessi a qui cal atribuir la paternitat d’una inversió de només 250.000 euros en el milionari pressupost del ministeri; acabar amb la cicatriu ferroviària que divideix la ciutat és una demanda històrica que tots els ajuntaments de la ciutat han reivindicat.

Allò realment important és que aquesta partida -asseguren que plurianual- es vagi complint i que es cremin totes les etapes que calguin per arribar a les obres. I aquí, som molts els que creiem que no les veurem. Perquè la llista de promeses ferroviàries incomplertes a les comarques gironines i a Catalunya -molt sovint acompanyades de pluges de milers de milions d’euros- és inacabable. Molts ciutadans de Girona encara recorden la promesa que el tren d’alta velocitat arribaria a la ciutat l’any 2004, que se soterria la línia de tren convencional i s’enderrocaria el viaducte que divideix la ciutat. L’AVE no va arribar fins al 2013. De les obres pendents al tren convencional ja no en parla ningú.