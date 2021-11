Tot i haver dit que fugia de parlar de política, aquesta setmana, talment com ha anat el tema dels pressupostos, se’n parla tant que, com una gran majoria de gent, ens ha portat a fer-ho. La postura adoptada per la CUP, agradarà més o menys, ja era d’esperar, però almenys tenen clar el que volen; mentre que els altres partits han fet uns pactes que no acaben de satisfer. Hi haurà pressupost, sí! però entrat amb calçador, ben a contracor d’alguns. Ara bé! El que ens sembla un xic gruixut és el trist paper que l’hi ha tocat fer al pobre Maragall a l’Ajuntament, havent de contradir, a pesar seu, el que havia dit abans.

A més, avui, altra vegada el TSJC, ha tornat a tombar el recurs, sobre la immersió lingüista, del català a l’escolà. Tornem-hi, que no ha estat res.

Sols faltava que el Barça, amb el nou entrenador, segueix sense trobar el camí dels gols; ara potser es veurà que la culpa no és pas de l’entrenador. En Koeman, ja ho deia.

I ja per acabar, la covid torna a fer de les seves, esperem que no prosperi i l’aturin a temps. No oblidem les vacunes.

Perdoneu, dec tenir mal dia, però, al meu humil parer, veig el panorama un xic negre.