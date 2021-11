Marta Madrenas va explicar el dia que Jordi Bosch es va endur el premi Bonmatí que aquell havia estat el seu sisè acte públic de la jornada, i ho interpretava com una senyal que la vida social i cultural de la ciutat reprenia el pols després de mesos grisos per la pandèmia. Hem sortit de les Fires i vam encadenar el ral·li Costa Brava, mentre Temporada Alta continua amb pas ferm, i ja tenim encesos els llums de Nadal, amb cercavila i berenar inclosos, tal i com es feia abans. Però aquesta reactivació social va arribar al punt àlgid dijous, per la coincidència involuntària de dos esdeveniments de magnitud. Un escriptor gironí supervendes a Catalunya presentava novel·la pràcticament al mateix temps que un barceloní enamorat de Girona es prenia un bany de masses per anunciar el seu retorn a la ciutat convertit en una estrella de l’NBA.

Rafel Nadal i Marc Gasol poden tenir aparentment poc a veure, però al cap i a la fi, actuen com a ambaixadors de la ciutat, i exporten aquest impuls que vol transmetre Girona més enllà. Un en l’àmbit literari. L’altre en l’esportiu. Que malgrat la coincidència tots dos actes rebessin una notable assistència també vol dir que el ciutadà manté inquietuds. I això només pot ser una bona notícia.