No desitjo que ningú se m’enfadi. No entro de cap tema ideològic ni conflictiu. Només vull transmetre una experiència que segurament tots els catalans hem viscut en les darreres 48 h (escric diumenge, dia 28, al matí).

La seqüència és aproximadament aquesta: (1) S’aprova l’ús del certificat COVID de CatSalut; (2) molts se’l volen descarregar i es col·lapsa el sistema; (3) s’ajorna l’obligatorietat imminent; (3) torna a funcionar perfectament el sistema (ahir); (4) els «ploramiques» em diuen que és un «coladero» i que qualsevol passarà amb el d’un altre; (5) comprovo (amb una aplicació de verificació, gratuïta, que tots podem tenir, que cal verificar la identitat amb un document).

Penso que tot plegat acaba prou bé (excepte per qui no estigui immunitzat, però aquest seria un tema per una altra carta).

Preguntes: (a) Per què la gent és tan agressiva i tòxica, i posa compulsivament el crit al cel? (b) No podríem tenir una mica més de confiança en la nostra Generalitat i en les autoritats?

Sincerament, l’infantilisme de tants i tantes a les xarxes i arreu –per la «glòria» d’uns segons de queixa–, és una actitud histriònica, o bé una teràpia de desfogament emocional?

Calma!

Jo me’n refio del meu Govern que, a més, a diferència del d’altres Estats, demana perdó i vol millorar.