Va ser a l’última manifestació del Temps de Flors, el passat mes de maig, quan vaig saber de la seva existència i la seva feina. Elles que treballen a la nostra ciutat acompanyant i treballant davant i al costat del dolor perinatal. I em va emocionar profundament aquell muntatge, sobretot pel que s’hi reflectia. A contracor, un munt de tendresa, onades d’amor etern, i dolor intern que s’aprèn a expressar i a transformar en vida interior quan tot allò no es pot amagar més. I elles ensenyen com afrontar-ho. El dolor hi és, però l’immens amor que la maternitat aporta és un valor que ajuda a superar el dol perinatal. A contracor si cal, però elles hi són allà, al teu costat per fer-ho possible i real perquè ho han viscut. El treball que fan al voltant del dol perinatal, aquell del qual tan poca gent en gosa parlar, elles l’han fet visible, i he tingut la sort d’assistir al col·loqui que han fet al Centre Cívic de Sant Narcís, al qual agraeixo la sensibilitat d’haver-lo ofert i de donar-lo a conèixer a la nostra ciutat de Girona. Qui més s’hi atrevirà?