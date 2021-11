Les primeres plataformes d’escolta de xarxes socials, creades pels volts del 2007, van suposar un canvi significatiu en la manera en què les empreses recopilaven informació sobre els seus clients. A partir de llavors, i gràcies a aquestes eines, els responsables de les companyies poden accedir a milions de discussions rellevants i espontànies sobre les seves respectives marques als mitjans 2.0, gairebé en temps real. Aquests instruments no s’assemblaven a cap altre que hagués existit en el passat. El ventall de possibilitats que s’obria davant dels empresaris, els directius i els executius era amplíssim. Tot i això, en aquelles primeres temporades, les limitacions eren igualment elevades. Sigui com sigui, s’oferia un gran volum de material provinent de fonts tan diverses com Twitter, Facebook, Instagram, els blocs o els fòrums. Què calia llavors? Doncs que científics de dades correctament formats interpretessin com era degut els continguts. Però la tasca era tan complicada que tot convidava a automatitzar-la, i és així com s’ha arribat a una nova generació de tecnologia d’escolta social que els analistes han definit com «intel·ligència del consumidor habilitada per machine learning». Aquest sistema es basa en dos pilars. En primer lloc, els avenços en intel·ligència artificial permeten que els ordinadors trobin significats més profunds enmig del magma social. I, a més, l’experiència humana en àrees com la investigació de mercats o el coneixement d’indústries específiques es poden aplicar per estudiar les dades de manera més sofisticada.