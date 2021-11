El diumenge, 31 d’octubre, a l’Espai Ter de Torroella de Montgrí va tenir lloc el concert de Mazoni, el cantautor de la Bisbal, amb el títol Ludwig.

Amb un públic de totes les edats, l’auditori es va omplir com feia temps que no ho veiem. Barrejades amb les cançons conegudes de molts, Jaume Pla i els músics que formen part de Mazoni hi van presentar el seu nou treball, que és un homenatge a Beethoven.

Un treball que va resultar ben curiós perquè han sabut fusionar el seu estil propi amb l’herència dels clàssics. El resultat va agradar. Es notava i veia des del públic, que tot i que amb mascaretes va gaudir de la música, mentre que els més joves miraven de moure’s en els possibles tot seguint-ne el ritme. Una gira que continua i és molt recomanable.