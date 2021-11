Qualsevol persona que hagi d’agafar el bus urbà de Girona sovint m’entendrà: es tracta d’un servei ineficient, que respon a unes necessitats de fa 20 anys, i que no s’ha adaptat a les noves demandes dels gironins. A més, els horaris són bastant incòmodes, amb busos cada quart d’hora, i si hi ha un retard, pots estar perfectament esperant vint minuts per poder desplaçar-te. De fet, el motiu de la meva carta és expressar el meu descontent amb la situació horària dels autobusos de Girona: el divendres, dia 26, vaig voler agafar un bus al migdia de la L1, i se’n va saltar un sense cap motiu ni justificació, cosa que es tradueix en deixar ciutadans sense servei durant mitja hora, quelcom que trobo totalment inacceptable. Parada a parada podies veure com s’estava acabant la paciència dels que esperaven un autobús que mai arribava. Però el que considero més injustificat és la nul·la resposta que rebem per part de l’ajuntament, que en lloc de garantir un servei eficient, sembla que ignori que en una ciutat com Girona, estiguem mitja hora esperant un bus.