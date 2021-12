Aprofitant que s’acosten les festes de Nadal, vull felicitar-les a tots els metges, sanitaris i no sanitaris de l’Hospital de Figueres, i agrair-los la seva professionalitat i eficàcia en la seva feina, molt ben feta i amb molt bon tracte (sense oblidar la cuina –per a mi molt apropiada i molt bona.

Que tingueu bonNadal i bon Any Nou, i que la COVID no us empipi gaire.