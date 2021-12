L’Europa d’avui és la filla de les grans guerres. Després de que els grans imperis europeus es disputessin amb les armes l’hegemonia a Europa i al món, Europa va acabar essent la promotora de les dues grans guerres del segle passat. Després de les guerres la sensació d’esgotament va ser àmpliament compartida. Els governs i els pobles van sentir la necessitat de crear estructures per garantir que una tragèdia com la que acabaven de viure no es repetís. Això va portar a la creació de la ONU el 1945 amb la finalitat de mantenir la pau, promoure la cooperació econòmica, cultural, social i humanitària, donar assistència humanitària a qui la necessiti, defensar els drets humans i desenvolupar i defensar el dret internacional. Amb totes les mancances que es vulgui destacar aquests continuen essent els objectius de les NU avui i tots els estats li reconeixen el seu rol cosa que no vol dir que segueixin les seves recomanacions i resolucions. Amb avenços i retrocessos les NU ofereixen un marc per la discussió dels problemes i la proposta de solucions. A més els organismes creats al seu redós com la OIT, la OMS, l’UNESCO, etc. i les conferències internacionals com les cimeres del clima o dels refugiats reafirmen el seu rol.

A l’Europa occidental aquesta mateixa preocupació va obrir la porta a la creació de la UE actual. L’acord entre els dos grans partits europeus al final de les guerres, el demòcrata-cristià (germen de l’actual PP europeu) i el socialdemòcrata va basar-se en dos eixos. Per un costat passar de la confrontació a la col·laboració entre els estats, la resolució pacífica dels conflictes i la defensa dels principis democràtics. Per l’altra van decidir que tots els partits garantirien l’estat del benestar, que tothom tindria garantits un mínim bàsic cosa (assegurant l’existència d’unes àmplies classes mitjanes que garantien la democràcia) i que les desigualtats es mantinguessin en uns nivells «raonables». La UE ha complert abastament el primer punt, països com França i Alemanya, tradicionalment enemics irreconciliables, avui col·laboren lleialment. Els enfrontaments actuals dintre Europa es donen entre la UE i països que no pertanyen a la UE, amb la Rússia de Putin i amb els britànics després del Brexit. La defensa dels principis democràtics sembla prou consolidada i els exemples dels conflictes de la UE amb Polonia i Hungria en són una mostra. En canvi darrerament l’estat del benestar trontolla (tot i que la pandèmia ha demostrat que els sistemes sanitaris dels països de la UE eren prou robusts) i les desigualtats han arribat a nivells preocupants. La pandèmia i els canvis tecnològics han posat a prova la UE que ha de reaccionar tornant als principis de garantir l’estat del benestar i mantenir les desigualtats a nivells raonables. El govern de la UE ha sigut l’extensió natural del pacte inicial entre PPE i socialdemòcrates, ampliat amb altres partits en els darrers temps, la Comissió ha estat constituïda tots aquests anys sobre la base d’un acord entre els dos grans partits darrerament ampliat per altres grups conformant majories àmplies al Parlament europeu. L’equilibri ha anat variant però el pacte ha persistit. Ara mateix sembla que els partits d’esquerres estan recuperant terreny. Quan les bases de l’estat del benestar trontollen i les desigualtats creixen, les societats miren a l’esquerra perquè resolgui els problemes i en això crec que es juga la seva credibilitat.

A Espanya (Catalunya inclosa) aquest problema és greu, és un dels països en que ha augmentat més la desigualtat i on l’estat del benestar ha fet més passos enrere. Un dels problemes que més preocupa és el de la pobresa infantil. Al voltant d’un 25 % dels nens/nenes està en risc de pobresa, no tenen garantit un menjar complet al dia. Molts d’ells només el tenen garantit durant el curs escolar gràcies a les beques que els permeten dinar al menjador escolar. Si els nens/nenes són el futur, un país es pot permetre que al voltant d’una quarta part d’ells tinguin un nivell de desenvolupament nutricional que els posa en situació d’inferioritat? Un dels índexs que marcarà l’èxit o el fracàs de la legislatura a Espanya i a Catalunya és si aquest tant per cent de nens/nenes en risc de pobresa disminueix o no i si la desigualtat en general disminueix o no. M’ha sorprès que en les demandes dels diferents grups per donar suport als pressupostos a Espanya i a Catalunya aquest problema no hagi estat prioritari, les reivindicacions dels diferents grups als pressupostos espanyols han sigut més de cantonalisme (en alguns casos barat) que de defensa de l’estat del benestar i disminució de les desigualtats. A Catalunya a l’intercanvi de cromos entre ERC i els Comuns tampoc he vist que aquests problemes fossin prioritaris. Veurem la presència que tindran en les esmenes i en el pressupost definitiu. Si la desigualtat pot ser pal·liada en partides dels pressupostos i en acords socials, crec que la pobresa infantil mereixeria un apartat específic que no he sabut veure en els projectes de pressupostos. I que consti que resoldre el problema de la pobresa infantil no demana un dispendi econòmic massa elevat.

Per acabar haig de dir que després de que Aragonés no participés en la trobada a la Seat per recolzar el projecte de cotxe elèctric, ni a la de Saragossa per reclamar el corredor mediterrani, ni a la reunió de Presidents autonòmics i refusar consensuar unes línies bàsiques pel finançament autonòmic amb X. Puig i F. Armengol, aquesta setmana s’ha assegut a la mateixa taula (amb A. Colau, Sánchez Llibre) amb el Rei a l’acte organitzat per Foment. Encara que en el seu discurs no parlés més que de referèndum i amnistia, una pantalla que ja cansa, no deixa de ser un petit pas en la bona direcció.